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Анастасия Филиппова

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

07.12.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1878

Отец: Филипп Петров

Мать: Татьяна Романова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.01.1904

Муж: Михаил Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.01.1905

Сын: Пётр Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Михайлов

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Елена Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Михайлов

Рождение ребёнка
11.12.1908

Сын: Стефан Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Михайлов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Татьяна Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Михайлов

Рождение ребёнка
16.09.1913

Сын: Александр Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Михайлов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Михайлов

Смерть
Неизвестно
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