Анастасия Филиппова
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения07.12.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1878
Отец: Филипп Петров
Мать: Татьяна Романова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.01.1904
Муж: Михаил Михайлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.01.1905
Сын: Пётр Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Михайлов
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Елена Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Михайлов
Рождение ребёнка
11.12.1908
Сын: Стефан Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Михайлов
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Татьяна Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Михайлов
Рождение ребёнка
16.09.1913
Сын: Александр Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Михайлов
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Михайлов
Смерть
Неизвестно