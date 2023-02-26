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Филипп Петров

Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

02.07.1849

Дата смерти

29.03.1909

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1849

Отец: Пётр Яковлев

Мать: Васса (Василиса) Фокиева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1872

Дочь: Наталья Филиппова

Мать ребёнка: Татьяна Романова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1874

Дочь: Терехова Евдокия Филиппова

Мать ребёнка: Татьяна Романова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.07.1876

Дочь: Анна Филиппова

Мать ребёнка: Татьяна Романова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.12.1878

Дочь: Анастасия Филиппова

Мать ребёнка: Татьяна Романова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1881

Дочь: Мишекина Параскева Филиппова

Мать ребёнка: Татьяна Романова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.04.1884

Дочь: Ирина Филиппова

Мать ребёнка: Татьяна Романова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.11.1886

Сын: Филимон Филиппов

Мать ребёнка: Татьяна Романова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889

Сын: Гавриил Филиппов

Мать ребёнка: Татьяна Романова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1891

Сын: Косьма Филиппов

Мать ребёнка: Татьяна Романова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Романова

Смерть
29.03.1909
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от катара желудка
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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