Филипп Петров
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения02.07.1849
Дата смерти29.03.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1849
Отец: Пётр Яковлев
Мать: Васса (Василиса) Фокиева
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1872
Дочь: Наталья Филиппова
Мать ребёнка: Татьяна Романова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1874
Дочь: Терехова Евдокия Филиппова
Мать ребёнка: Татьяна Романова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.07.1876
Дочь: Анна Филиппова
Мать ребёнка: Татьяна Романова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.12.1878
Дочь: Анастасия Филиппова
Мать ребёнка: Татьяна Романова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1881
Дочь: Мишекина Параскева Филиппова
Мать ребёнка: Татьяна Романова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.04.1884
Дочь: Ирина Филиппова
Мать ребёнка: Татьяна Романова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.11.1886
Сын: Филимон Филиппов
Мать ребёнка: Татьяна Романова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889
Сын: Гавриил Филиппов
Мать ребёнка: Татьяна Романова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1891
Сын: Косьма Филиппов
Мать ребёнка: Татьяна Романова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Романова
Смерть
29.03.1909
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от катара желудка
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище