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Мишекина Параскева Филиппова

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

25.10.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1881

Отец: Филипп Петров

Мать: Татьяна Романова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.02.1905

Муж: Мишекин Андрей (Азаров)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
02.12.1905

Дочь: Варвара Андреева

Отец ребёнка: Мишекин Андрей (Азаров)

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1908

Сын: Мишекин Яков Андреев

Отец ребёнка: Мишекин Андрей (Азаров)

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.04.1912

Сын: Мишекин Фёдор Андреев

Отец ребёнка: Мишекин Андрей (Азаров)

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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