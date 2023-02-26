Мишекина Параскева Филиппова
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения25.10.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1881
Отец: Филипп Петров
Мать: Татьяна Романова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.02.1905
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
02.12.1905
Дочь: Варвара Андреева
Отец ребёнка: Мишекин Андрей (Азаров)
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1908
Сын: Мишекин Яков Андреев
Отец ребёнка: Мишекин Андрей (Азаров)
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.04.1912
Отец ребёнка: Мишекин Андрей (Азаров)
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно