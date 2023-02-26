Мишекин Андрей (Азаров)
Место рожденияд.Лёщенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения26.09.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1886
д.Лёщенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.02.1905
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
02.12.1905
Дочь: Варвара Андреева
Мать ребёнка: Мишекина Параскева Филиппова
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1908
Сын: Мишекин Яков Андреев
Мать ребёнка: Мишекина Параскева Филиппова
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.04.1912
Мать ребёнка: Мишекина Параскева Филиппова
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1916
рядовой 23-й Сибирский стрелковый полк
Смерть
Неизвестно