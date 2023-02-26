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Мишекин Андрей (Азаров)

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Место рождения

д.Лёщенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

26.09.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1886

Отец: Мишекин Назарий (Азарий) Антипов

Мать: Мишекина Мария Семёнова

д.Лёщенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.02.1905

Жена: Мишекина Параскева Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
02.12.1905

Дочь: Варвара Андреева

Мать ребёнка: Мишекина Параскева Филиппова

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1908

Сын: Мишекин Яков Андреев

Мать ребёнка: Мишекина Параскева Филиппова

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.04.1912

Сын: Мишекин Фёдор Андреев

Мать ребёнка: Мишекина Параскева Филиппова

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1916
рядовой 23-й Сибирский стрелковый полк
Смерть
Неизвестно
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