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Мишекина Мария Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

27.12.1892

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Семён крёстному

Мать: Стефанида Парфенова

Рождение ребёнка
1871

Сын: Мишекин Иван (Назаров)

Отец ребёнка: Мишекин Назарий (Азарий) Антипов

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1875

Сын: Мишекин Нестор Назаров

Отец ребёнка: Мишекин Назарий (Азарий) Антипов

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1878

Дочь: Ефросиния (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.03.1880

Дочь: Дария Назарова

Отец ребёнка: Мишекин Назарий (Азарий) Антипов

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.06.1882

Сын: Мишекин Терентий (Назарьев)

Отец ребёнка: Мишекин Назарий (Азарий) Антипов

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.01.1885

Дочь: Морозова Ксения (Назарьева)

Отец ребёнка: Мишекин Назарий (Азарий) Антипов

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1886

Сын: Мишекин Андрей (Азаров)

Отец ребёнка: Мишекин Назарий (Азарий) Антипов

д.Лёщенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1888

Сын: Мишекин Пётр (Назариев)

Отец ребёнка: Мишекин Назарий (Азарий) Антипов

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.11.1890

Дочь: Екатерина Назарова

Отец ребёнка: Мишекин Назарий (Азарий) Антипов

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мишекин Назарий (Азарий) Антипов

Смерть
27.12.1892
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от родов
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище
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