Мишекина Мария Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти27.12.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Семён крёстному
Мать: Стефанида Парфенова
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Мишекин Назарий (Азарий) Антипов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1875
Отец ребёнка: Мишекин Назарий (Азарий) Антипов
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1878
Дочь: Ефросиния (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.03.1880
Дочь: Дария Назарова
Отец ребёнка: Мишекин Назарий (Азарий) Антипов
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.06.1882
Сын: Мишекин Терентий (Назарьев)
Отец ребёнка: Мишекин Назарий (Азарий) Антипов
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.01.1885
Дочь: Морозова Ксения (Назарьева)
Отец ребёнка: Мишекин Назарий (Азарий) Антипов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1886
Отец ребёнка: Мишекин Назарий (Азарий) Антипов
д.Лёщенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1888
Отец ребёнка: Мишекин Назарий (Азарий) Антипов
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.11.1890
Дочь: Екатерина Назарова
Отец ребёнка: Мишекин Назарий (Азарий) Антипов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.12.1892
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от родов
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище