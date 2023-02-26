Мишекин Иван (Назаров)
Место рожденияд.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1871
Дата смерти23.09.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1891
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Мишекина Елена Стефанова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.05.1893
Дочь: Александра Иванова
Мать ребёнка: Мишекина Елена Стефанова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1896
Мать ребёнка: Мишекина Елена Стефанова
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.08.1898
Дочь: Марфа ст.
Мать ребёнка: Мишекина Елена Стефанова
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1901
Дочь: Васса Иоаннова
Мать ребёнка: Мишекина Елена Стефанова
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1902
Дочь: Марфа ст
Мать ребёнка: Мишекина Елена Стефанова
Рождение ребёнка
20.07.1904
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Мишекина Елена Стефанова
Рождение ребёнка
26.06.1906
Дочь: Марфа Иванова
Мать ребёнка: Мишекина Елена Стефанова
Рождение ребёнка
09.08.1908
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Мишекина Елена Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мишекина Елена Стефанова
Смерть
23.09.1909
Причина смерти: убит
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище