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Мишекин Иван (Назаров)

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Место рождения

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1871

Дата смерти

23.09.1909

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Мишекин Назарий (Азарий) Антипов

Мать: Мишекина Мария Семёнова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1891

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Мишекина Елена Стефанова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.05.1893

Дочь: Александра Иванова

Мать ребёнка: Мишекина Елена Стефанова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1896

Сын: Мишекин Михаил Иванов

Мать ребёнка: Мишекина Елена Стефанова

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.08.1898

Дочь: Марфа ст.

Мать ребёнка: Мишекина Елена Стефанова

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1901

Дочь: Васса Иоаннова

Мать ребёнка: Мишекина Елена Стефанова

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1902

Дочь: Марфа ст

Мать ребёнка: Мишекина Елена Стефанова

Рождение ребёнка
20.07.1904

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Мишекина Елена Стефанова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.06.1906

Дочь: Марфа Иванова

Мать ребёнка: Мишекина Елена Стефанова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.08.1908

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Мишекина Елена Стефанова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мишекина Елена Стефанова

Смерть
23.09.1909
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: убит
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище
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