(Мишекина) Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мишекина) Евдокия Иванова

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Место рождения

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.08.1891

Дата смерти

27.03.1892

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1891

Отец: Мишекин Иван (Назаров)

Мать: Мишекина Елена Стефанова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.03.1892
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище
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