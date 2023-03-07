Мишекина (Гурцова) Елена Стефанова
Место рождения
Дата рождения20.05.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1872
Отец: Гурцов Стефан Артемьев
Мать: Анна Иванова
Рождение ребёнка
01.08.1891
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Мишекин Иван (Назаров)
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.05.1893
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Мишекин Иван (Назаров)
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1896
Отец ребёнка: Мишекин Иван (Назаров)
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.08.1898
Дочь: Марфа ст.
Отец ребёнка: Мишекин Иван (Назаров)
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1901
Дочь: Васса Иоаннова
Отец ребёнка: Мишекин Иван (Назаров)
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1902
Дочь: Марфа ст
Отец ребёнка: Мишекин Иван (Назаров)
Рождение ребёнка
20.07.1904
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Мишекин Иван (Назаров)
Рождение ребёнка
26.06.1906
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Мишекин Иван (Назаров)
Рождение ребёнка
09.08.1908
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Мишекин Иван (Назаров)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно