Мишекина (Гурцова) Елена Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишекина (Гурцова) Елена Стефанова

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

20.05.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1872

Отец: Гурцов Стефан Артемьев

Мать: Анна Иванова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1891

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Мишекин Иван (Назаров)

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.05.1893

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Мишекин Иван (Назаров)

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1896

Сын: Мишекин Михаил Иванов

Отец ребёнка: Мишекин Иван (Назаров)

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.08.1898

Дочь: Марфа ст.

Отец ребёнка: Мишекин Иван (Назаров)

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1901

Дочь: Васса Иоаннова

Отец ребёнка: Мишекин Иван (Назаров)

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1902

Дочь: Марфа ст

Отец ребёнка: Мишекин Иван (Назаров)

Рождение ребёнка
20.07.1904

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Мишекин Иван (Назаров)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.06.1906

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Мишекин Иван (Назаров)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.08.1908

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Мишекин Иван (Назаров)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мишекин Иван (Назаров)

Смерть
Неизвестно
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