(Мишекина) Васса Иоаннова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мишекина) Васса Иоаннова

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Место рождения

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

20.01.1901

Дата смерти

02.05.1907

Пол

Женский

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
20.01.1901

Отец: Мишекин Иван (Назаров)

Мать: Мишекина Елена Стефанова

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
02.05.1907
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от кори
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