(Мишекина) Васса Иоаннова
Место рожденияд.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения20.01.1901
Дата смерти02.05.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1901
Отец: Мишекин Иван (Назаров)
Мать: Мишекина Елена Стефанова
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
02.05.1907
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от кори