Мишекин Михаил Иванов
Место рожденияд.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения06.11.1896
Дата смерти15.05.1898
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1896
Отец: Мишекин Иван (Назаров)
Мать: Мишекина Елена Стефанова
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.05.1898
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори