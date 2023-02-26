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Мишекин Михаил Иванов

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Место рождения

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

06.11.1896

Дата смерти

15.05.1898

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1896

Отец: Мишекин Иван (Назаров)

Мать: Мишекина Елена Стефанова

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.05.1898
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори
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