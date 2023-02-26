Мишекин Назарий (Азарий) Антипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишекин Назарий (Азарий) Антипов

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Место рождения

д.Лещенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

13.10.1845

Дата смерти

22.04.1907

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1845

Отец: Мишекин (лёщенок)(мищенко) Антипий Лукьянов

Мать: Мишекина Александра Захарова

д.Лещенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1871

Сын: Мишекин Иван (Назаров)

Мать ребёнка: Мишекина Мария Семёнова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1875

Сын: Мишекин Нестор Назаров

Мать ребёнка: Мишекина Мария Семёнова

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1876
рядовой 14-го уланского Оренбургского полка резервного батальона
Рождение ребёнка
07.03.1880

Дочь: Дария Назарова

Мать ребёнка: Мишекина Мария Семёнова

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1880
временноотпускной уитер-офицер
Рождение ребёнка
14.06.1882

Сын: Мишекин Терентий (Назарьев)

Мать ребёнка: Мишекина Мария Семёнова

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1882
по билету отпущенный унтер-офицер
Рождение ребёнка
19.01.1885

Дочь: Морозова Ксения (Назарьева)

Мать ребёнка: Мишекина Мария Семёнова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1886

Сын: Мишекин Андрей (Азаров)

Мать ребёнка: Мишекина Мария Семёнова

д.Лёщенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1888

Сын: Мишекин Пётр (Назариев)

Мать ребёнка: Мишекина Мария Семёнова

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.11.1890

Дочь: Екатерина Назарова

Мать ребёнка: Мишекина Мария Семёнова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мишекина Мария Семёнова

Смерть
22.04.1907
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
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