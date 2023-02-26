Мишекин Назарий (Азарий) Антипов
Место рожденияд.Лещенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения13.10.1845
Дата смерти22.04.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1845
д.Лещенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Мишекина Мария Семёнова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1875
Мать ребёнка: Мишекина Мария Семёнова
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1876
рядовой 14-го уланского Оренбургского полка резервного батальона
Рождение ребёнка
07.03.1880
Дочь: Дария Назарова
Мать ребёнка: Мишекина Мария Семёнова
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1880
временноотпускной уитер-офицер
Рождение ребёнка
14.06.1882
Сын: Мишекин Терентий (Назарьев)
Мать ребёнка: Мишекина Мария Семёнова
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1882
по билету отпущенный унтер-офицер
Рождение ребёнка
19.01.1885
Дочь: Морозова Ксения (Назарьева)
Мать ребёнка: Мишекина Мария Семёнова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1886
Мать ребёнка: Мишекина Мария Семёнова
д.Лёщенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1888
Мать ребёнка: Мишекина Мария Семёнова
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.11.1890
Дочь: Екатерина Назарова
Мать ребёнка: Мишекина Мария Семёнова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мишекина Мария Семёнова
Смерть
22.04.1907
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.