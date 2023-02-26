(Мишекина) Дария Назарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мишекина) Дария Назарова

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Место рождения

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

07.03.1880

Дата смерти

08.05.1900

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1880

Отец: Мишекин Назарий (Азарий) Антипов

Мать: Мишекина Мария Семёнова

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.05.1900
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от чахотки
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище
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