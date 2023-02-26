(Мишекина) Дария Назарова
Место рожденияд.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения07.03.1880
Дата смерти08.05.1900
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1880
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.05.1900
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от чахотки
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище