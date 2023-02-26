Мишекин Терентий (Назарьев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМишекин Терентий (Назарьев)

Мишекин Терентий (Назарьев)

avatar

Место рождения

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

14.06.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1882

Отец: Мишекин Назарий (Азарий) Антипов

Мать: Мишекина Мария Семёнова

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.01.1908

Жена: Мишекина Евдокия Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.11.1908

Сын: Мишекин Иван Терентиев

Мать ребёнка: Мишекина Евдокия Фёдорова

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1910

Дочь: Александра Терентиева

Мать ребёнка: Мишекина Евдокия Фёдорова

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1912

Дочь: Анна Терентиева

Мать ребёнка: Мишекина Евдокия Фёдорова

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.07.1913

Дочь: Мария Терентиева

Мать ребёнка: Мишекина Евдокия Фёдорова

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.01.1915

Сын: Мишекин Василий Терентьевич

Мать ребёнка: Мишекина Евдокия Фёдорова

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close