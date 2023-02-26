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(Мишекина) Александра Терентиева

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Место рождения

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

16.02.1910

Дата смерти

20.10.1910

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1910

Отец: Мишекин Терентий (Назарьев)

Мать: Мишекина Евдокия Фёдорова

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
20.10.1910
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище
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