(Мишекина) Александра Терентиева
Место рожденияд.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения16.02.1910
Дата смерти20.10.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1910
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
20.10.1910
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище