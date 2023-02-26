Мишекина (Терешкова) Евдокия Фёдорова
Место рожденияд.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения19.02.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1890
Отец: Терешков Фёдор Никитин
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.01.1908
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.11.1908
Отец ребёнка: Мишекин Терентий (Назарьев)
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1910
Дочь: Александра Терентиева
Отец ребёнка: Мишекин Терентий (Назарьев)
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1912
Дочь: Анна Терентиева
Отец ребёнка: Мишекин Терентий (Назарьев)
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.07.1913
Дочь: Мария Терентиева
Отец ребёнка: Мишекин Терентий (Назарьев)
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.01.1915
Сын: Мишекин Василий Терентьевич
Отец ребёнка: Мишекин Терентий (Назарьев)
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно