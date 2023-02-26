Мишекина (Терешкова) Евдокия Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМишекина (Терешкова) Евдокия Фёдорова

Мишекина (Терешкова) Евдокия Фёдорова

avatar

Место рождения

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

19.02.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1890

Отец: Терешков Фёдор Никитин

Мать: Терешкова Васса Дмитриева

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.01.1908

Муж: Мишекин Терентий (Назарьев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.11.1908

Сын: Мишекин Иван Терентиев

Отец ребёнка: Мишекин Терентий (Назарьев)

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1910

Дочь: Александра Терентиева

Отец ребёнка: Мишекин Терентий (Назарьев)

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1912

Дочь: Анна Терентиева

Отец ребёнка: Мишекин Терентий (Назарьев)

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.07.1913

Дочь: Мария Терентиева

Отец ребёнка: Мишекин Терентий (Назарьев)

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.01.1915

Сын: Мишекин Василий Терентьевич

Отец ребёнка: Мишекин Терентий (Назарьев)

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close