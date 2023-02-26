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Стефанида Парфенова

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

12.11.1821

Дата смерти

28.11.1880

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1821

Отец: Парфений Демидов

Мать: Ирина (Демидова)

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.11.1838

Муж: Семён крёстному

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Параскева Семёнова

Отец ребёнка: Семён крёстному

Рождение ребёнка
02.09.1844

Дочь: Жигарева Анна Семёнова

Отец ребёнка: Семён крёстному

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.10.1847

Сын: Аверкий Семёнов

Отец ребёнка: Семён крёстному

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Мишекина Мария Семёнова

Отец ребёнка: Семён крёстному

Рождение ребёнка
25.06.1855

Дочь: Феврония Семёнова

Отец ребёнка: Семён крёстному

д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.05.1860

Дочь: Гликерия Семёнова

Отец ребёнка: Семён крёстному

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.11.1880
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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