Стефанида Парфенова
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения12.11.1821
Дата смерти28.11.1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1821
Отец: Парфений Демидов
Мать: Ирина (Демидова)
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.11.1838
Муж: Семён крёстному
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Параскева Семёнова
Отец ребёнка: Семён крёстному
Рождение ребёнка
02.09.1844
Дочь: Жигарева Анна Семёнова
Отец ребёнка: Семён крёстному
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.10.1847
Сын: Аверкий Семёнов
Отец ребёнка: Семён крёстному
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Мишекина Мария Семёнова
Отец ребёнка: Семён крёстному
Рождение ребёнка
25.06.1855
Дочь: Феврония Семёнова
Отец ребёнка: Семён крёстному
д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.05.1860
Дочь: Гликерия Семёнова
Отец ребёнка: Семён крёстному
д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.11.1880
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище