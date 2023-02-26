Жигарева Анна Семёнова
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения02.09.1844
Дата смерти11.05.1899
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1844
Отец: Семён крёстному
Мать: Стефанида Парфенова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.10.1862
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.11.1863
Сын: Жигарев Георгий Спиридонов
Отец ребёнка: Жигарев Спиридон Яковлев
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.08.1875
Отец ребёнка: Жигарев Спиридон Яковлев
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.05.1899
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище