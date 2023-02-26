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Жигарева Анна Семёнова

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

02.09.1844

Дата смерти

11.05.1899

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1844

Отец: Семён крёстному

Мать: Стефанида Парфенова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.10.1862

Муж: Жигарев Спиридон Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.11.1863

Сын: Жигарев Георгий Спиридонов

Отец ребёнка: Жигарев Спиридон Яковлев

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.08.1875

Сын: Жигарев Мирон Спиридонов

Отец ребёнка: Жигарев Спиридон Яковлев

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.05.1899
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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