Жигарев Георгий Спиридонов
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.11.1863
Дата смерти26.02.1864
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1863
Отец: Жигарев Спиридон Яковлев
Мать: Жигарева Анна Семёнова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
26.02.1864
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище