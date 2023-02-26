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Жигарев Георгий Спиридонов

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.11.1863

Дата смерти

26.02.1864

Пол

Мужской

Отец

1842 г.р.

Мать

1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1863

Отец: Жигарев Спиридон Яковлев

Мать: Жигарева Анна Семёнова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
26.02.1864
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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