Жигарев Мирон Спиридонов
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения11.08.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
11.08.1875
Отец: Жигарев Спиридон Яковлев
Мать: Жигарева Анна Семёнова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.?.1894
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.09.1895
Дочь: Софья Миронова
Мать ребёнка: Жигарева Анастасия Никитина
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.09.1899
Сын: Жигарев Иван Миронов
Мать ребёнка: Жигарева Анастасия Никитина
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.12.1901
Сын: Жигарев Василий Миронович
Мать ребёнка: Жигарева Анастасия Никитина
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.06.1904
Мать ребёнка: Жигарева Анастасия Никитина
д.Слобода Дубровского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Жигарева Анастасия Никитина
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.01.1907
Дочь: Ксения Миронова
Мать ребёнка: Жигарева Анастасия Никитина
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.03.1910
Мать ребёнка: Жигарева Анастасия Никитина
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.10.1912
Сын: Жигарева Параскева Миронова
Мать ребёнка: Жигарева Анастасия Никитина
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1915
Сын: Жигарев Иван Миронов
Мать ребёнка: Жигарева Анастасия Никитина
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губю
Смерть
Неизвестно