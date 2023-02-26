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Жигарев Мирон Спиридонов

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

11.08.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1875

Отец: Жигарев Спиридон Яковлев

Мать: Жигарева Анна Семёнова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.?.1894

Жена: Жигарева Анастасия Никитина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.09.1895

Дочь: Софья Миронова

Мать ребёнка: Жигарева Анастасия Никитина

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.09.1899

Сын: Жигарев Иван Миронов

Мать ребёнка: Жигарева Анастасия Никитина

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.12.1901

Сын: Жигарев Василий Миронович

Мать ребёнка: Жигарева Анастасия Никитина

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.06.1904

Сын: Жигарев Павел Миронов

Мать ребёнка: Жигарева Анастасия Никитина

д.Слобода Дубровского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1904

Сын: Жигарев Иоанн Миронов

Мать ребёнка: Жигарева Анастасия Никитина

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.01.1907

Дочь: Ксения Миронова

Мать ребёнка: Жигарева Анастасия Никитина

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.03.1910

Сын: Жигарев Алексей Миронов

Мать ребёнка: Жигарева Анастасия Никитина

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.10.1912

Сын: Жигарева Параскева Миронова

Мать ребёнка: Жигарева Анастасия Никитина

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1915

Сын: Жигарев Иван Миронов

Мать ребёнка: Жигарева Анастасия Никитина

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губю
Смерть
Неизвестно
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