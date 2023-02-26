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Жигарев Иоанн Миронов

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1904

Дата смерти

15.08.1905

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Жигарев Мирон Спиридонов

Мать: Жигарева Анастасия Никитина

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.08.1905
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от скарлатины
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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