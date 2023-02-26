Жигарев Иоанн Миронов
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1904
Дата смерти15.08.1905
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.08.1905
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от скарлатины
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище