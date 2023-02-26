Семён крёстному — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семён крёстному

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

19.08.1881

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: Марфа Титова

Бракосочетание
09.11.1838

Жена: Стефанида Парфенова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Работа или профессия
1838
дворовой человек
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Параскева Семёнова

Мать ребёнка: Стефанида Парфенова

Рождение ребёнка
02.09.1844

Дочь: Жигарева Анна Семёнова

Мать ребёнка: Стефанида Парфенова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.10.1847

Сын: Аверкий Семёнов

Мать ребёнка: Стефанида Парфенова

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Мишекина Мария Семёнова

Мать ребёнка: Стефанида Парфенова

Рождение ребёнка
25.06.1855

Дочь: Феврония Семёнова

Мать ребёнка: Стефанида Парфенова

д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.05.1860

Дочь: Гликерия Семёнова

Мать ребёнка: Стефанида Парфенова

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
19.08.1881
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Юшковском кладбище
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