Семён крёстному
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти19.08.1881
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: Марфа Титова
Бракосочетание
09.11.1838
Жена: Стефанида Парфенова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Работа или профессия
1838
дворовой человек
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Параскева Семёнова
Мать ребёнка: Стефанида Парфенова
Рождение ребёнка
02.09.1844
Дочь: Жигарева Анна Семёнова
Мать ребёнка: Стефанида Парфенова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.10.1847
Сын: Аверкий Семёнов
Мать ребёнка: Стефанида Парфенова
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Мишекина Мария Семёнова
Мать ребёнка: Стефанида Парфенова
Рождение ребёнка
25.06.1855
Дочь: Феврония Семёнова
Мать ребёнка: Стефанида Парфенова
д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.05.1860
Дочь: Гликерия Семёнова
Мать ребёнка: Стефанида Парфенова
д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
19.08.1881
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Юшковском кладбище