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Татьяна Романова

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Место рождения

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

02.01.1850

Дата смерти

27.10.1891

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1850

Отец: Роман Борисов

Мать: Матрона Андреева

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1872

Дочь: Наталья Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Петров

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1874

Дочь: Терехова Евдокия Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Петров

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.07.1876

Дочь: Анна Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Петров

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.12.1878

Дочь: Анастасия Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Петров

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1881

Дочь: Мишекина Параскева Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Петров

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.04.1884

Дочь: Ирина Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Петров

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.11.1886

Сын: Филимон Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Петров

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889

Сын: Гавриил Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Петров

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1891

Сын: Косьма Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Петров

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Петров

Смерть
27.10.1891
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от родов
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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