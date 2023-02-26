Татьяна Романова
Место рожденияд.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения02.01.1850
Дата смерти27.10.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1850
Отец: Роман Борисов
Мать: Матрона Андреева
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1872
Дочь: Наталья Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Петров
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1874
Дочь: Терехова Евдокия Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Петров
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.07.1876
Дочь: Анна Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Петров
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.12.1878
Дочь: Анастасия Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Петров
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1881
Дочь: Мишекина Параскева Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Петров
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.04.1884
Дочь: Ирина Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Петров
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.11.1886
Сын: Филимон Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Петров
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889
Сын: Гавриил Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Петров
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1891
Сын: Косьма Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Петров
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Петров
Смерть
27.10.1891
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от родов
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище