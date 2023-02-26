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Косьма Филиппов

Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

24.10.1891

Дата смерти

24.10.1891

Пол

Мужской

Отец

1849 г.р.

Мать

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
24.10.1891
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Рождение
24.10.1891

Отец: Филипп Петров

Мать: Татьяна Романова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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