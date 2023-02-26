Косьма Филиппов
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения24.10.1891
Дата смерти24.10.1891
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
24.10.1891
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Рождение
24.10.1891
Отец: Филипп Петров
Мать: Татьяна Романова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище