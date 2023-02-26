Гавриил Филиппов
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Филипп Петров
Мать: Татьяна Романова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.06.1907
Жена: Пелагея Никитина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.05.1908
Дочь: Феодосия Гаврилова
Мать ребёнка: Пелагея Никитина
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.08.1909
Сын: Матвей Гаврилов
Мать ребёнка: Пелагея Никитина
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1910
Дочь: Мария Гаврилова
Мать ребёнка: Пелагея Никитина
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.04.1913
Дочь: Анастасия Гаврилова
Мать ребёнка: Пелагея Никитина
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно