Гавриил Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГавриил Филиппов

Гавриил Филиппов

avatar

Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Филипп Петров

Мать: Татьяна Романова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.06.1907

Жена: Пелагея Никитина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.05.1908

Дочь: Феодосия Гаврилова

Мать ребёнка: Пелагея Никитина

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.08.1909

Сын: Матвей Гаврилов

Мать ребёнка: Пелагея Никитина

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1910

Дочь: Мария Гаврилова

Мать ребёнка: Пелагея Никитина

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.04.1913

Дочь: Анастасия Гаврилова

Мать ребёнка: Пелагея Никитина

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close