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Матвей Гаврилов

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

08.08.1909

Дата смерти

27.08.1909

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1909

Отец: Гавриил Филиппов

Мать: Пелагея Никитина

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.08.1909
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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