(Малашенкова) Анастасия Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Малашенкова) Анастасия Гаврилова

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

11.04.1913

Дата смерти

22.05.1916

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1913

Отец: Гавриил Филиппов

Мать: Пелагея Никитина

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
22.05.1916
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от скарлатины
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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