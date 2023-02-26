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Наталья Филиппова

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

24.08.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1872

Отец: Филипп Петров

Мать: Татьяна Романова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1890

Сын: Михаил ст

Отец ребёнка: Алёшин Василий Алексеев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Косьма Васильев

Отец ребёнка: Алёшин Василий Алексеев

Рождение ребёнка
23.05.1894

Сын: Михаил Васильев

Отец ребёнка: Алёшин Василий Алексеев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.06.1895

Сын: Андрей Васильев

Отец ребёнка: Алёшин Василий Алексеев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.06.1896

Дочь: Марфа Васильева

Отец ребёнка: Алёшин Василий Алексеев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.11.1898

Сын: Филипп Васильев

Отец ребёнка: Алёшин Василий Алексеев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.11.1902

Сын: Виктор Васильев

Отец ребёнка: Алёшин Василий Алексеев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.02.1904

Дочь: Ефросиния ст.

Отец ребёнка: Алёшин Василий Алексеев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1906

Дочь: Татьяна Васильева

Отец ребёнка: Алёшин Василий Алексеев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.02.1907

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Алёшин Василий Алексеев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.02.1909

Дочь: Ефросинья Васильева

Отец ребёнка: Алёшин Василий Алексеев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алёшин Василий Алексеев

Смерть
Неизвестно
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