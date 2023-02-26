Наталья Филиппова
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения24.08.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1872
Отец: Филипп Петров
Мать: Татьяна Романова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1890
Сын: Михаил ст
Отец ребёнка: Алёшин Василий Алексеев
Рождение ребёнка
1892
Сын: Косьма Васильев
Отец ребёнка: Алёшин Василий Алексеев
Рождение ребёнка
23.05.1894
Сын: Михаил Васильев
Отец ребёнка: Алёшин Василий Алексеев
Рождение ребёнка
12.06.1895
Сын: Андрей Васильев
Отец ребёнка: Алёшин Василий Алексеев
Рождение ребёнка
04.06.1896
Дочь: Марфа Васильева
Отец ребёнка: Алёшин Василий Алексеев
Рождение ребёнка
14.11.1898
Сын: Филипп Васильев
Отец ребёнка: Алёшин Василий Алексеев
Рождение ребёнка
10.11.1902
Сын: Виктор Васильев
Отец ребёнка: Алёшин Василий Алексеев
Рождение ребёнка
14.02.1904
Дочь: Ефросиния ст.
Отец ребёнка: Алёшин Василий Алексеев
Рождение ребёнка
01.01.1906
Дочь: Татьяна Васильева
Отец ребёнка: Алёшин Василий Алексеев
Рождение ребёнка
24.02.1907
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Алёшин Василий Алексеев
Рождение ребёнка
20.02.1909
Дочь: Ефросинья Васильева
Отец ребёнка: Алёшин Василий Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно