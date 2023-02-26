Пётр Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиДо 1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Яков Фёдоров
Мать: Ксения Иванова
Бракосочетание
02.05.1848
Жена: Васса (Василиса) Фокиева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
02.07.1849
Сын: Филипп Петров
Мать ребёнка: Васса (Василиса) Фокиева
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1852
Дочь: Наталия Петрова
Мать ребёнка: Васса (Василиса) Фокиева
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1852
Дочь: Марфа Петрова
Мать ребёнка: Васса (Василиса) Фокиева
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.04.1855
Сын: Алексей Петров
Мать ребёнка: Васса (Василиса) Фокиева
д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1856
Дочь: Варвара Петрова
Мать ребёнка: Васса (Василиса) Фокиева
д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1859
Сын: Фёдор Петров
Мать ребёнка: Васса (Василиса) Фокиева
д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1861
Сын: Тарасий Петров
Мать ребёнка: Васса (Василиса) Фокиева
д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.03.1863
Дочь: Мария Петрова
Мать ребёнка: Васса (Василиса) Фокиева
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.09.1864
Сын: Архип Петров
Мать ребёнка: Васса (Василиса) Фокиева
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Васса (Василиса) Фокиева
Рождение ребёнка
1868
Сын: Альховиков Федосий Петров
Мать ребёнка: Васса (Василиса) Фокиева
Смерть
До 1871