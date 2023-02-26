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Пётр Яковлев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

До 1871

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Яков Фёдоров

Мать: Ксения Иванова

Бракосочетание
02.05.1848

Жена: Васса (Василиса) Фокиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
02.07.1849

Сын: Филипп Петров

Мать ребёнка: Васса (Василиса) Фокиева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1852

Дочь: Наталия Петрова

Мать ребёнка: Васса (Василиса) Фокиева

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1852

Дочь: Марфа Петрова

Мать ребёнка: Васса (Василиса) Фокиева

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.04.1855

Сын: Алексей Петров

Мать ребёнка: Васса (Василиса) Фокиева

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1856

Дочь: Варвара Петрова

Мать ребёнка: Васса (Василиса) Фокиева

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1859

Сын: Фёдор Петров

Мать ребёнка: Васса (Василиса) Фокиева

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1861

Сын: Тарасий Петров

Мать ребёнка: Васса (Василиса) Фокиева

д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.03.1863

Дочь: Мария Петрова

Мать ребёнка: Васса (Василиса) Фокиева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.09.1864

Сын: Архип Петров

Мать ребёнка: Васса (Василиса) Фокиева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866

Сын: Альховиков Иоанн Петров

Мать ребёнка: Васса (Василиса) Фокиева

Рождение ребёнка
1868

Сын: Альховиков Федосий Петров

Мать ребёнка: Васса (Василиса) Фокиева

Смерть
До 1871
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