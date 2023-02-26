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Алексей Петров

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Место рождения

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

12.04.1855

Дата смерти

04.01.1856

Пол

Мужской

Отец

1826 г.р.

Мать

1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1855

Отец: Пётр Яковлев

Мать: Васса (Василиса) Фокиева

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.01.1856
д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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