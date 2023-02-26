Ксения Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти09.07.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Пётр Яковлев
Отец ребёнка: Яков Фёдоров
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анастасия Яковлева
Отец ребёнка: Яков Фёдоров
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Параскева Яковлева
Отец ребёнка: Яков Фёдоров
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.07.1848
д.Слобода Поречского уезда
Причина смерти: от холеры
Похороны
Неизвестно
на Дубошинском кладбище