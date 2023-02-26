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Ксения Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

09.07.1848

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Пётр Яковлев

Отец ребёнка: Яков Фёдоров

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анастасия Яковлева

Отец ребёнка: Яков Фёдоров

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Параскева Яковлева

Отец ребёнка: Яков Фёдоров

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.07.1848
д.Слобода Поречского уезда
Причина смерти: от холеры
Похороны
Неизвестно
на Дубошинском кладбище
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