Анастасия Яковлева
Место рожденияд.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Яков Фёдоров
Мать: Ксения Иванова
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1853
Сын: Пётр (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Работа или профессия
1853
д.Слобода
дворовая девица
Смерть
Неизвестно