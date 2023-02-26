Анастасия Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Яковлева

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Место рождения

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Яков Фёдоров

Мать: Ксения Иванова

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1853

Сын: Пётр (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Работа или профессия
1853
д.Слобода
дворовая девица
Смерть
Неизвестно
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