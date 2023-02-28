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Яков Фёдоров

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

22.10.1799

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1799

Отец: Фёдор Иванов

Мать: Стефанида Прокопова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
До 1809
Рождение ребёнка
1826

Сын: Пётр Яковлев

Мать ребёнка: Ксения Иванова

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анастасия Яковлева

Мать ребёнка: Ксения Иванова

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1832

Сын: Максим Яковлев

Мать ребёнка: ?

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Иван Яковлев

Мать ребёнка: ?

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Параскева Яковлева

Мать ребёнка: Ксения Иванова

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841

Сын: Спиридон Яковлев

Мать ребёнка: ?

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
1848
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