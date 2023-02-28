Яков Фёдоров
Место рождения
Дата рождения22.10.1799
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1799
Отец: Фёдор Иванов
Мать: Стефанида Прокопова
Место жительства
До 1809
Рождение ребёнка
1826
Сын: Пётр Яковлев
Мать ребёнка: Ксения Иванова
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анастасия Яковлева
Мать ребёнка: Ксения Иванова
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1832
Сын: Максим Яковлев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1834
Сын: Иван Яковлев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Параскева Яковлева
Мать ребёнка: Ксения Иванова
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841
Сын: Спиридон Яковлев
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
1848