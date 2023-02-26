Стефанида Прокопова
Место рожденияд.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
31.10.1798
Муж: Фёдор Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.10.1799
Сын: Яков Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
03.02.1802
Дочь: Агафия Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Акилина Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
03.04.1809
Сын: Иосиф Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
До 1813
Сын: Гаврила Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
Смерть
Неизвестно