Стефанида Прокопова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтефанида Прокопова

Стефанида Прокопова

Место рождения

д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780

Отец: ?

Мать: ?

д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.10.1798

Муж: Фёдор Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.10.1799

Сын: Яков Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.02.1802

Дочь: Агафия Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Акилина Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

Рождение ребёнка
03.04.1809

Сын: Иосиф Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1813

Сын: Гаврила Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close