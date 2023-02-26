Екатерина Данилова
Место рожденияд.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения25.11.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1871
Отец: Даниил Марков
Мать: Елена (Леонова)
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.10.1892
Муж: Александр Никитин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Александр Никитин
Смерть
Неизвестно