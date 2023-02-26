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Екатерина Данилова

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Место рождения

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

25.11.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1871

Отец: Даниил Марков

Мать: Елена (Леонова)

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.10.1892

Муж: Александр Никитин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1896

Сын: Лаврентий Александров

Отец ребёнка: Александр Никитин

Смерть
Неизвестно
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