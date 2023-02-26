Александр Никитин
Место рожденияд.Лопы-Ночевки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
25.10.1892
Жена: Екатерина Данилова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Екатерина Данилова
Смерть
Неизвестно