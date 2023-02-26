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Александр Никитин

Место рождения

д.Лопы-Ночевки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1871 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: ?

Мать: ?

Бракосочетание
25.10.1892

Жена: Екатерина Данилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1896

Сын: Лаврентий Александров

Мать ребёнка: Екатерина Данилова

Смерть
Неизвестно

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