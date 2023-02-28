Параскева Васильева
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.07.1858
Муж: Даниил Марков
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.11.1859
Дочь: Евлампия Данилова
Отец ребёнка: Даниил Марков
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Александра (Елизавета) Данилова
Отец ребёнка: Даниил Марков
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно