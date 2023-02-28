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Параскева Васильева

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.07.1858

Муж: Даниил Марков

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.11.1859

Дочь: Евлампия Данилова

Отец ребёнка: Даниил Марков

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Александра (Елизавета) Данилова

Отец ребёнка: Даниил Марков

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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