Елена Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1796
Сын: Максим Андреев
Отец ребёнка: Астапенков Андрей Стефанов
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.04.1798
Отец ребёнка: Астапенков Андрей Стефанов
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Анастасия Андреева
Отец ребёнка: Астапенков Андрей Стефанов
Рождение ребёнка
16.05.1803
Отец ребёнка: Астапенков Андрей Стефанов
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Феврония Андреева
Отец ребёнка: Астапенков Андрей Стефанов
Рождение ребёнка
1807
Сын: Астапенков Михаил Андреев
Отец ребёнка: Астапенков Андрей Стефанов
Смерть
Неизвестно