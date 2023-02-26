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Елена Стефанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1796

Сын: Максим Андреев

Отец ребёнка: Астапенков Андрей Стефанов

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.04.1798

Сын: Астапенков Марк Андреев

Отец ребёнка: Астапенков Андрей Стефанов

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Анастасия Андреева

Отец ребёнка: Астапенков Андрей Стефанов

Рождение ребёнка
16.05.1803

Сын: Астапенков Фёдор Андреев

Отец ребёнка: Астапенков Андрей Стефанов

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Феврония Андреева

Отец ребёнка: Астапенков Андрей Стефанов

Рождение ребёнка
1807

Сын: Астапенков Михаил Андреев

Отец ребёнка: Астапенков Андрей Стефанов

Смерть
Неизвестно
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