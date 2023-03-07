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Акилина Ульянова

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Место рождения

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Ульян (Егоров)

Мать: Стефанида Никонова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
09.11.1852

Муж: Алексей Константинов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Агрипина Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Константинов

Рождение ребёнка
24.08.1857

Сын: Тит Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Константинов

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.07.1858

Муж: Маркел Марков

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.11.1859

Сын: Михаил Маркелов

Отец ребёнка: Маркел Марков

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1864

Сын: Андрей Маркелов

Отец ребёнка: Маркел Марков

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1868

Сын: Архип Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Константинов

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Акилина Маркелова

Отец ребёнка: Маркел Марков

Смерть
Неизвестно
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