Акилина Ульянова
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Ульян (Егоров)
Мать: Стефанида Никонова
Бракосочетание
09.11.1852
Муж: Алексей Константинов
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Агрипина Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Константинов
Рождение ребёнка
24.08.1857
Сын: Тит Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Константинов
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.07.1858
Муж: Маркел Марков
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.11.1859
Сын: Михаил Маркелов
Отец ребёнка: Маркел Марков
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1864
Сын: Андрей Маркелов
Отец ребёнка: Маркел Марков
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1868
Сын: Архип Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Константинов
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Акилина Маркелова
Отец ребёнка: Маркел Марков
Смерть
Неизвестно