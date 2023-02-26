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Алексей Константинов

Место рождения

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1823

Дата смерти

18.04.1858

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Астапенков Константин Никифоров

Мать: Параскева (Ефимова)

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.11.1852

Жена: Акилина Ульянова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Агрипина Алексеева

Мать ребёнка: Акилина Ульянова

Рождение ребёнка
24.08.1857

Сын: Тит Алексеев

Мать ребёнка: Акилина Ульянова

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1868

Сын: Архип Алексеев

Мать ребёнка: Акилина Ульянова

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устиния Артемова

Смерть
18.04.1858
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
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