Алексей Константинов
Место рожденияд.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1823
Дата смерти18.04.1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.11.1852
Жена: Акилина Ульянова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Агрипина Алексеева
Мать ребёнка: Акилина Ульянова
Рождение ребёнка
24.08.1857
Сын: Тит Алексеев
Мать ребёнка: Акилина Ульянова
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1868
Сын: Архип Алексеев
Мать ребёнка: Акилина Ульянова
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устиния Артемова
Смерть
18.04.1858
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.