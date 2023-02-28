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Астапенков Константин Никифоров

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Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Астапенков Никифор ст

Мать: ?

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
01.05.1799

Жена: Параскева (Ефимова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.01.1805

Дочь: Домникия Константинова

Мать ребёнка: Параскева (Ефимова)

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.03.1807

Дочь: Дария Константинова

Мать ребёнка: Параскева (Ефимова)

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Александра Константинова

Мать ребёнка: Параскева (Ефимова)

Рождение ребёнка
1823

Сын: Алексей Константинов

Мать ребёнка: Параскева (Ефимова)

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Дария мл

Мать ребёнка: Параскева (Ефимова)

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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