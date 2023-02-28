Астапенков Константин Никифоров
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1783
Отец: Астапенков Никифор ст
Мать: ?
Бракосочетание
01.05.1799
Жена: Параскева (Ефимова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.01.1805
Дочь: Домникия Константинова
Мать ребёнка: Параскева (Ефимова)
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.03.1807
Дочь: Дария Константинова
Мать ребёнка: Параскева (Ефимова)
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Александра Константинова
Мать ребёнка: Параскева (Ефимова)
Рождение ребёнка
1823
Сын: Алексей Константинов
Мать ребёнка: Параскева (Ефимова)
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Дария мл
Мать ребёнка: Параскева (Ефимова)
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно