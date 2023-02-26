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Дария мл

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Место рождения

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1829

Дата смерти

12.02.1893

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Астапенков Константин Никифоров

Мать: Параскева (Ефимова)

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.09.1846

Муж: Андрей Косьмин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.01.1849

Дочь: Анна Андреева

Отец ребёнка: Андрей Косьмин

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1850

Сын: Миночкин Яков Андреев

Отец ребёнка: Андрей Косьмин

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.09.1855

Дочь: Елизавета (Александра) Андреева

Отец ребёнка: Андрей Косьмин

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
12.02.1893
Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
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