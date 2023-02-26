Дария мл
Место рожденияд.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1829
Дата смерти12.02.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.09.1846
Муж: Андрей Косьмин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.01.1849
Дочь: Анна Андреева
Отец ребёнка: Андрей Косьмин
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Андрей Косьмин
Рождение ребёнка
02.09.1855
Дочь: Елизавета (Александра) Андреева
Отец ребёнка: Андрей Косьмин
Смерть
12.02.1893