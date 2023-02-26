Андрей Косьмин
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти26.04.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Косьма Гаврилов
Мать: Анастасия Артемова
Бракосочетание
01.09.1846
Жена: Дария мл
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.01.1849
Дочь: Анна Андреева
Мать ребёнка: Дария мл
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Дария мл
Рождение ребёнка
02.09.1855
Дочь: Елизавета (Александра) Андреева
Мать ребёнка: Дария мл
Смерть
26.04.1900