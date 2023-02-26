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Андрей Косьмин

Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1828

Дата смерти

26.04.1900

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Косьма Гаврилов

Мать: Анастасия Артемова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
01.09.1846

Жена: Дария мл

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.01.1849

Дочь: Анна Андреева

Мать ребёнка: Дария мл

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1850

Сын: Миночкин Яков Андреев

Мать ребёнка: Дария мл

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.09.1855

Дочь: Елизавета (Александра) Андреева

Мать ребёнка: Дария мл

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
26.04.1900
Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

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