Устиния Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Егор Демидов
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Егор Демидов
Рождение ребёнка
04.03.1872
Дочь: Христина Егорова
Отец ребёнка: Егор Демидов
Рождение ребёнка
06.10.1874
Дочь: Харитина Егорова
Отец ребёнка: Егор Демидов
Рождение ребёнка
06.10.1874
Дочь: Пелагея Егорова
Отец ребёнка: Егор Демидов
Рождение ребёнка
23.07.1877
Дочь: Анна Егорова
Отец ребёнка: Егор Демидов
Рождение ребёнка
18.02.1880
Дочь: Орехова Евдокия (Георгиева)
Отец ребёнка: Егор Демидов
Рождение ребёнка
02.10.1882
Дочь: Параскева Егорова
Отец ребёнка: Егор Демидов
Рождение ребёнка
17.11.1884
Дочь: Екатерина Егорова
Отец ребёнка: Егор Демидов
Рождение ребёнка
07.09.1888
Сын: Максим Егоров
Отец ребёнка: Егор Демидов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Демидов
Смерть
Неизвестно