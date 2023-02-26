Устиния Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУстиния Андреева

Устиния Андреева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1827 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Капшуров Фёдор (Егоров)

Отец ребёнка: Егор Демидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Капшуков Исидор (Егоров)

Отец ребёнка: Егор Демидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.03.1872

Дочь: Христина Егорова

Отец ребёнка: Егор Демидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.10.1874

Дочь: Харитина Егорова

Отец ребёнка: Егор Демидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.10.1874

Дочь: Пелагея Егорова

Отец ребёнка: Егор Демидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.07.1877

Дочь: Анна Егорова

Отец ребёнка: Егор Демидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.02.1880

Дочь: Орехова Евдокия (Георгиева)

Отец ребёнка: Егор Демидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.10.1882

Дочь: Параскева Егорова

Отец ребёнка: Егор Демидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.11.1884

Дочь: Екатерина Егорова

Отец ребёнка: Егор Демидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.09.1888

Сын: Максим Егоров

Отец ребёнка: Егор Демидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Демидов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close