Орехова Евдокия (Георгиева)
Место рождения
Дата рождения18.02.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1880
Отец: Егор Демидов
Мать: Устиния Андреева
Бракосочетание
02.11.1897
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.01.1899
Дочь: (Орехова) Татьяна Моисеева
Отец ребёнка: Орехов Моисей (Георгиев)
Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Орехова) Параскева Моисеева
Отец ребёнка: Орехов Моисей (Георгиев)
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Орехов Моисей (Георгиев)
Рождение ребёнка
1903
Сын: Орехов Пётр Моисеев
Отец ребёнка: Орехов Моисей (Георгиев)
Рождение ребёнка
25.10.1905
Сын: Орехов Яков Моисеев
Отец ребёнка: Орехов Моисей (Георгиев)
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Орехова) Анастасия Моисеева
Отец ребёнка: Орехов Моисей (Георгиев)
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Орехов Моисей (Георгиев)
Смерть
Неизвестно