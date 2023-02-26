Орехова Евдокия (Георгиева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орехова Евдокия (Георгиева)

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

18.02.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1880

Отец: Егор Демидов

Мать: Устиния Андреева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
02.11.1897

Муж: Орехов Моисей (Георгиев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.01.1899

Дочь: (Орехова) Татьяна Моисеева

Отец ребёнка: Орехов Моисей (Георгиев)

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Орехова) Параскева Моисеева

Отец ребёнка: Орехов Моисей (Георгиев)

Рождение ребёнка
1902

Сын: Орехов Григорий Моисеев

Отец ребёнка: Орехов Моисей (Георгиев)

Рождение ребёнка
1903

Сын: Орехов Пётр Моисеев

Отец ребёнка: Орехов Моисей (Георгиев)

Рождение ребёнка
25.10.1905

Сын: Орехов Яков Моисеев

Отец ребёнка: Орехов Моисей (Георгиев)

Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Орехова) Анастасия Моисеева

Отец ребёнка: Орехов Моисей (Георгиев)

Рождение ребёнка
1921

Сын: Орехов Павел Моисеевич

Отец ребёнка: Орехов Моисей (Георгиев)

Смерть
Неизвестно

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