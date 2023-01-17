Орехов Моисей (Георгиев)
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Орехов Георгий Петров
Бракосочетание
02.11.1897
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.01.1899
Дочь: Татьяна Моисеева
Мать ребёнка: Орехова Евдокия (Георгиева)
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Параскева Моисеева
Мать ребёнка: Орехова Евдокия (Георгиева)
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Орехова Евдокия (Георгиева)
Рождение ребёнка
1903
Сын: Орехов Пётр Моисеев
Мать ребёнка: Орехова Евдокия (Георгиева)
Рождение ребёнка
25.10.1905
Сын: Орехов Яков Моисеев
Мать ребёнка: Орехова Евдокия (Георгиева)
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Анастасия Моисеева
Мать ребёнка: Орехова Евдокия (Георгиева)
Военная служба
1917
рядовой 108-я инженерная дружина
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Орехова Евдокия (Георгиева)
Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Рубеки
Смерть
Неизвестно