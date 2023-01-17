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Орехов Моисей (Георгиев)

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Место рождения

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Орехов Георгий Петров

Мать: Орехова Евдокия (Никитина)

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
02.11.1897

Жена: Орехова Евдокия (Георгиева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.01.1899

Дочь: Татьяна Моисеева

Мать ребёнка: Орехова Евдокия (Георгиева)

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Параскева Моисеева

Мать ребёнка: Орехова Евдокия (Георгиева)

Рождение ребёнка
1902

Сын: Орехов Григорий Моисеев

Мать ребёнка: Орехова Евдокия (Георгиева)

Рождение ребёнка
1903

Сын: Орехов Пётр Моисеев

Мать ребёнка: Орехова Евдокия (Георгиева)

Рождение ребёнка
25.10.1905

Сын: Орехов Яков Моисеев

Мать ребёнка: Орехова Евдокия (Георгиева)

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Анастасия Моисеева

Мать ребёнка: Орехова Евдокия (Георгиева)

Военная служба
1917
рядовой 108-я инженерная дружина
Рождение ребёнка
1921

Сын: Орехов Павел Моисеевич

Мать ребёнка: Орехова Евдокия (Георгиева)

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Рубеки
Смерть
Неизвестно
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