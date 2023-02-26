Орехова Евдокия (Никитина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орехова Евдокия (Никитина)

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Место рождения

д.Сохоняты Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1854

Дата смерти

23.11.1893

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Никита

Мать: не указана

д.Сохоняты Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.01.1872

Муж: Орехов Георгий Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1873

Сын: Борис Егоров

Отец ребёнка: Орехов Георгий Петров

Рождение ребёнка
17.12.1874

Сын: Орехов Стефан Егоров

Отец ребёнка: Орехов Георгий Петров

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1876

Сын: Орехов Моисей (Георгиев)

Отец ребёнка: Орехов Георгий Петров

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1878

Сын: Орехов Илья Георгиев

Отец ребёнка: Орехов Георгий Петров

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Евфросиния Георгиева

Отец ребёнка: Орехов Георгий Петров

Рождение ребёнка
До 1882

Дочь: Анастасия Георгиева

Отец ребёнка: Орехов Георгий Петров

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Анна Георгиева

Отец ребёнка: Орехов Георгий Петров

Смерть
23.11.1893
Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от родов
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище
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