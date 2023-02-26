Орехова Евдокия (Никитина)
Место рожденияд.Сохоняты Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1854
Дата смерти23.11.1893
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Никита
Мать: не указана
д.Сохоняты Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.01.1872
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1873
Сын: Борис Егоров
Отец ребёнка: Орехов Георгий Петров
Рождение ребёнка
17.12.1874
Сын: Орехов Стефан Егоров
Отец ребёнка: Орехов Георгий Петров
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Орехов Георгий Петров
Рождение ребёнка
1878
Сын: Орехов Илья Георгиев
Отец ребёнка: Орехов Георгий Петров
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Евфросиния Георгиева
Отец ребёнка: Орехов Георгий Петров
Рождение ребёнка
До 1882
Дочь: Анастасия Георгиева
Отец ребёнка: Орехов Георгий Петров
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Анна Георгиева
Отец ребёнка: Орехов Георгий Петров
Смерть
23.11.1893
Причина смерти: от родов
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище