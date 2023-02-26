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Капшуков Исидор (Егоров)

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Егор Демидов

Мать: Устиния Андреева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.11.1888

Жена: Капшукова Марфа Акимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889

Дочь: (Капшукова) Анастасия Исидорова

Мать ребёнка: Капшукова Марфа Акимова

Рождение ребёнка
26.06.1892

Сын: Капшуков Давид Исидоров

Мать ребёнка: Капшукова Марфа Акимова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1893
рядовой
Рождение ребёнка
22.05.1894

Сын: Капшуков Михаил Исидоров

Мать ребёнка: Капшукова Марфа Акимова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.01.1898

Дочь: (Капшукова) Татьяна Исидорова

Мать ребёнка: Капшукова Марфа Акимова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.12.1900

Сын: Капшуков Василий Исидоров

Мать ребёнка: Капшукова Марфа Акимова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.02.1902

Дочь: (Капшукова) Анна Исидорова

Мать ребёнка: Капшукова Марфа Акимова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.06.1908

Дочь: (Капшукова) Марфа Исидорова

Мать ребёнка: Капшукова Марфа Акимова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.11.1910

Дочь: (Капшукова) Екатерина Исидорова

Мать ребёнка: Капшукова Марфа Акимова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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