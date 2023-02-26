Капшуков Исидор (Егоров)
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Егор Демидов
Мать: Устиния Андреева
Бракосочетание
11.11.1888
Жена: Капшукова Марфа Акимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889
Дочь: (Капшукова) Анастасия Исидорова
Мать ребёнка: Капшукова Марфа Акимова
Рождение ребёнка
26.06.1892
Мать ребёнка: Капшукова Марфа Акимова
Военная служба
1893
рядовой
Рождение ребёнка
22.05.1894
Мать ребёнка: Капшукова Марфа Акимова
Рождение ребёнка
10.01.1898
Дочь: (Капшукова) Татьяна Исидорова
Мать ребёнка: Капшукова Марфа Акимова
Рождение ребёнка
25.12.1900
Сын: Капшуков Василий Исидоров
Мать ребёнка: Капшукова Марфа Акимова
Рождение ребёнка
01.02.1902
Дочь: (Капшукова) Анна Исидорова
Мать ребёнка: Капшукова Марфа Акимова
Рождение ребёнка
27.06.1908
Дочь: (Капшукова) Марфа Исидорова
Мать ребёнка: Капшукова Марфа Акимова
Рождение ребёнка
13.11.1910
Дочь: (Капшукова) Екатерина Исидорова
Мать ребёнка: Капшукова Марфа Акимова
Смерть
Неизвестно