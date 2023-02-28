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Капшукова Марфа Акимова

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Место рождения

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Аким

Мать: не указана

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
11.11.1888

Муж: Капшуков Исидор (Егоров)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Анастасия Исидорова

Отец ребёнка: Капшуков Исидор (Егоров)

Рождение ребёнка
26.06.1892

Сын: Капшуков Давид Исидоров

Отец ребёнка: Капшуков Исидор (Егоров)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.05.1894

Сын: Капшуков Михаил Исидоров

Отец ребёнка: Капшуков Исидор (Егоров)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.01.1898

Дочь: Татьяна Исидорова

Отец ребёнка: Капшуков Исидор (Егоров)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.12.1900

Сын: Капшуков Василий Исидоров

Отец ребёнка: Капшуков Исидор (Егоров)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.02.1902

Дочь: Анна Исидорова

Отец ребёнка: Капшуков Исидор (Егоров)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.06.1908

Дочь: Марфа Исидорова

Отец ребёнка: Капшуков Исидор (Егоров)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.11.1910

Дочь: Екатерина Исидорова

Отец ребёнка: Капшуков Исидор (Егоров)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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