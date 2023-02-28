Капшукова Марфа Акимова
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.11.1888
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Анастасия Исидорова
Отец ребёнка: Капшуков Исидор (Егоров)
Рождение ребёнка
26.06.1892
Отец ребёнка: Капшуков Исидор (Егоров)
Рождение ребёнка
22.05.1894
Отец ребёнка: Капшуков Исидор (Егоров)
Рождение ребёнка
10.01.1898
Дочь: Татьяна Исидорова
Отец ребёнка: Капшуков Исидор (Егоров)
Рождение ребёнка
25.12.1900
Сын: Капшуков Василий Исидоров
Отец ребёнка: Капшуков Исидор (Егоров)
Рождение ребёнка
01.02.1902
Дочь: Анна Исидорова
Отец ребёнка: Капшуков Исидор (Егоров)
Рождение ребёнка
27.06.1908
Дочь: Марфа Исидорова
Отец ребёнка: Капшуков Исидор (Егоров)
Рождение ребёнка
13.11.1910
Дочь: Екатерина Исидорова
Отец ребёнка: Капшуков Исидор (Егоров)
Смерть
Неизвестно