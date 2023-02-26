Архип Алексеев
Место рожденияд.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1868
Отец: Алексей Константинов
Мать: Акилина Ульянова
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.11.1885
Сын: Пётр Архипов
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.01.1888
Сын: Иван Архипов
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1891
Сын: Евдокия Архипова
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно