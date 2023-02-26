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Архип Алексеев

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Место рождения

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1868

Отец: Алексей Константинов

Мать: Акилина Ульянова

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.11.1885

Сын: Пётр Архипов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.01.1888

Сын: Иван Архипов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1891

Сын: Евдокия Архипова

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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