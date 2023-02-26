Андрей Иванов
Место рожденияд.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1836
Отец: Иван Иванов
Мать: Вера Васильева
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1854
Сын: Михаил Андреев
Мать ребёнка: Харитина Григорьева
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.11.1855
Сын: Пётр Андреев
Мать ребёнка: Харитина Григорьева
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1859
Дочь: Мария Андреева
Мать ребёнка: Харитина Григорьева
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Харитина Григорьева
Смерть
Неизвестно