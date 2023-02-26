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Андрей Иванов

Место рождения

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1802 г.р.

Мать

До 1802 г.р.

Жена

До 1836 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1836

Отец: Иван Иванов

Мать: Вера Васильева

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1854

Сын: Михаил Андреев

Мать ребёнка: Харитина Григорьева

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.11.1855

Сын: Пётр Андреев

Мать ребёнка: Харитина Григорьева

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1859

Дочь: Мария Андреева

Мать ребёнка: Харитина Григорьева

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харитина Григорьева

Смерть
Неизвестно
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